يستعد الكتالونيون للانتخابات الإقليمية المقررة الخميس المقبل 21 ديسمبر لاختيار 158 نائبا في البرلمان الذي هيمن عليه الانفصاليون مند 2015.

الحملة الانتخابية غير العادية شارك فيها كارلس بيغديمونت، رئيس برلمان الإقليم، عبر خطاب مسجل على أشرطة فيديو من بروكسل.

من جهته توجه رئيس الوزراء الإسباني مارانو راخوى إلى ساحل كتالونيا لحضور مؤتمر يقيمه الحزب الشعبي الحاكم، حيث ألقى كلمة قال فيها "اليوم يمكن أن نقول أن الحل لمثل هذا الهراء بدا بالفعل و في غضون أيام قليلة ستكون لدينا فرصة رائعة لاستعادة الحياة الطبيعية و الهدوء والعيش المشترك"

و في هذه الأثناء يضاعف أنصار الوحدة الإسبانية جهودهم و يقيمون تظاهرات عدة سعيا لفتح باب الحوار بين مدريد و برشالونة.

و تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب بين المؤيد والمعارض لاستقلال كتالونيا.