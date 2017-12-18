احتلت الجزائر المرتبة 96 بين 131 دولة من حيث وصولها إلى المعرفة حسب المؤشر العالمي لسنة 2017 الذي أعدته مؤسسة محمد بن رشيد آل مكتوم للمعرفة بالشراكة مع برنامج التطوير للأمم المتحدة.

ويقوم المؤشر العالمي للمعرفة على سبعة معايير تشمل التعليم الأساسي، التعليم التقني والتكوين المهني، التعليم العالي ، تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، البحث والتطوير والابتكار، البيئة العامة الملائمة.

وحصلت الجزائر على تقييم 40 الذي يقل عن المعدل العالمي بسبع نقاط ، حيث سجلت الجزائر أسوء التقييمات في "التعليم التقني والتكوين المهني" ، حيث احتلت المرتبة 123، كما احتلت المرتبة 114 في البيئة العامة الملائمة.

بينما كان أفضل ترتيب للجزائر في البحث والتطوير والابتكار حيث احتلت المرتبة 55 عالميا في هذا الإطار.

وتأتي الجزائر في ترتيبها 96 بعد تونس التي احتلت المرتبة ، 80 والمغرب 77، و نامبيا 73، السعودية 68.

واعتلت كل من سويسرا وسنغافورة وفنلندا المرتبة الثلاثة الأولى ، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 18، أما المراتب الأخيرة فكانت من نصيب الطوغو ومالي واليمن في ذيل قائمة الـ 131 دولة.