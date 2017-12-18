احتشد عشرات الآلاف في العاصمة التركية أنقرة ،أمس الأحد، تنديدا بقرار ترامب، وردد المتظاهرون هتافات تنادي بحرية القدس ، وطالبوا بتحركات رسمية وشعبية تمنع المساس بالقدس باعتبارها من أهم القيم الدينية والإنسانية.

ودعا المتظاهرون كافة البلدان الإسلامية لمعاقبة أمريكا وإسرائيل ومقاطعتهما.

ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية رسالة مرئية إلى المحتشدين شكرهم فيها وأكد لهم "أن الفلسطينيين صامدون ولن يفرطوا في أي شبر من الأراضي المقدسة".



كما شهدت ساحة الاستقلال وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار ترامب،

وفي المظاهرات التي دعا إليها "مجلس علماء إندونيسيا تحت شعار "إندونيسيا تتوحد من أجل القدس".احتشد نحو مليون شخص وشارك فيها شخصيات رسمية وشعبية، بينهم رئيس مجلس الأمة ورئيس البرلمان ونائبه وحاكم العاصمة جاكرتا،حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتعهد بعدم الاعتراف بإسرائيل تحت أي ظرف ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، ودعوا حكومات الدول الإسلامية والعربية التوحد من أجل تحرير القدس وفلسطين.

كما ندد عشرات الآلاف من الباكستانيين في مدينة كراتشي بقرار الرئيس الأمريكي، وطالبوا بمقاطعة المنتجات الأمريكية ومنتجات الدول المؤيدة للقرار الأمريكي.



وفي العاصمة واشنطن ، تظاهر عدد من الفلسطينيين والعرب والأمريكيين احتجاجا على قرار ترامب، وشارك في المظاهرة التي نظمت قرب البيت الأبيض ممثلون عن منظمات يهودية أمريكية.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ورفعوا لافتات ورددوا هتافات تطالب بإلغاء قرار ترامب، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس.

كما دعا المحتجون إلى وقف التمويل والدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية وإلزامها بوقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

واحتشد العشرات في ميدان بيكاديلي وسط مدينة مانشستر شمال بريطانيا، مساء أمس، السبت تضامنا مع الفلسطينيين الذين قدموا شهداء ومئات المصابين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، ونظم العشرات أمس السبت وقفة أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة النمساوية فيينا احتجاجا على اعتراف واشنطن بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ورفع المحتجون لافتات مناهضة للقرار الأمريكي كتب عليها "فلسطين حرّة"، "لا لحصار القدس".