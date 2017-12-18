كشفت إيران عن نيتها البقاء في سوريا بعد رفضها وضع جدول زمني لخروج قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها من سوريا.



وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بأن الوجود الإيراني في سوريا "مستمر حتى إبادة كل المجموعات الإرهابية"، حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وبرر المتحدث استمرار الوجود الإيراني في سوريا "تقديم خدمات استشارية، حتى إبادة المجموعات الإرهابية كافة"، وفقا لذات المصدر.

وتشارك الميليشيات الإيرانية في الصراع الدائر في الأراضي السورية بين قوات النظام السوري مدعوما بروسيا وقوات المعارضة السورية.