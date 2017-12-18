تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة ،اليوم الإثنين، من حجز أزيد من 150 قنطارا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من مختلف العلامات التجارية المحلية والأجنبية بقيمة مالية تفوق 10 مليون دج. وأوضح ذات المصدر أنه بناء على معلومات وردت بالبليدة مفادها وجود شخص يقوم ببيع مواد غذائية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك بالسوق الأسبوعي ببوفاريك، فتم تشكيل دورية تنقلت إلى هذه السوق حيث تم توقيف شخصين يقومان بعرض وبيع سلع واسعة الاستهلاك منتهية الصلاحية وحجز البضاعة واقتيادهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفاريك.