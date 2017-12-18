تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابة دولية منظمة تتاجر في المخدرات، حيث أوقفت 9 مشتبه فيهم مع حجز 090غرام من المخدرات الصلبة من نوع الهيروين حسبما أفادت به ،اليوم الاثنين، الملازم أول عبدون منيرة من المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية .

وأوضحت عبدون في ندوة صحفية على مستوى مقر مجموعة التدخل والاحتياط بالقبة أن نشاط المجموعة الإجرامية المنظمة التي تتكون من رعايا من دول إفريقية وعددهم 7 من بينهم امرأة وشخصين من جنسية جزائرية ينطلق عملهم من نيجيريا مرورا بالنيجر نحو الجزائر ويمتد نشاطها من مدينة تمنراست ،أدرار، غرداية ،وهران ثم تلمسان وأخيرا الجزائر العاصمة .

و أضافت أن العملية مكنت من حجز مبلغ مالي قدره 42.500 دج و مبلغ 18.310 نيرة (العملة النيجيرية) وكذا حجز 18 هاتفا محمولا ومركبة سياحية ومختلف وثائق السفر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أحيل المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا .