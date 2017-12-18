دعت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، مديري المؤسسات التعليمية لكل الأطوار باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية لنهاية السنة الدراسية بمزاولة حصص الدعم البيداغوجي خلال الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء و الربيع.

وأوضحت الوزارة في منشور لها حول " فتح المؤسسات التعليمية لتنظيم حصص الدعم البيداغوجي خلال عطلتي الشتاء والربيع"، أن حصص الدعم البيداغوجي موجهة لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية لنهاية السنة الدراسية، و ذلك بغية تحضيرهم لهذه المواعيد التربوية الهامة ".

و ذكر المنشور أن حصص الدعم البيداغوجي هي أنشطة تربوية موجهة لكل تلميذ يرغب في مزاولتها، و تشمل أنشطة المعالجة البيداغوجية وأنشطة دعم التعليمات و تعزيزها و إثراء مكتسبات التلاميذ، في إشارة إلى أن هذه الحصص" ليست مجرد إعادة للدروس المقدمة أو استدراكا للتأخر في تنفيذ البرامج بل هي أشمل من ذلك".

وأضاف المنشور أن " حصص الدعم تنظم على شكل حصص الدعم المؤطرة وحصص المذاكرة المحروسة و المراجعة ضمن الأفواج".

و في هذا السياق دعت نفس الوثيقة مديري المؤسسات التعليمية لكل الأطوار لاتخاذ كل الترتيبات الإعلامية والتنظيمية و التربوية التي تسمح باستقطاب التلاميذ الراغبين في مزاولة هذه الحصص خلال الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع، و فتح أبواب المؤسسات التعليمية و تحفيز الأساتذة والعمال للمساهمة في هذه العملية وتوفير الشروط الضرورية لذلك .