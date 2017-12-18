أكد يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، اليوم الاثنين، لدى تدخله في افتتاح صالون الإنتاج الوطني للسلع والخدمات في مجال البناء،أنه ينتظر أن يرتفع الإنتاج الوطني من الحديد والصلب إلى 12 مليون طن سنويا بغضون 2020 مقابل 2.5 مليون طن في 2016، بفضل الشروع في استغلال عدة مشاريع عمومية وخاصة توجد حاليا طور الإنجاز.

ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير فإن الإنتاج الوطني من مادة الإسمنت الرمادي سينتقل من 22 مليون طن في 2016 إلى أكثر من 25 مليون طن بنهاية 2017 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون طن بغضون 2020.

من جهة أخرى كشف يوسفي أن قطاعه عرف إطلاق حوالي 2000 مشروع من طرف شركات عمومية وخاصة منذ عام 2002 في فرع الإسمنت والحديد والصلب والآجر ومواد البناء الحمراء والخزف والهياكل المعدنية والرخام ومواد البناء البلاستيكية والنجارة المعدنية و الجبس ومشتقاته.

وفي فرع الخزف تم البدء ب 450 مشروع منذ 2002 للاستجابة للطلب في السوق الوطني من مواد الخزف الصحي وبلاط ألأرضياتي.

وفيما يتعلق بإنتاج الآجر والمواد الحمراء أوضح الوزير أن أكثر من 350 مشروع تم تجسيدها خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.