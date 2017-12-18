أعلن أربعة لاعبين جدد، انسحابهم من التربص التحضيري للمنتخب الجزائري المحلي، الذي يجري حاليا، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، ليرتفع العدد الإجمالي للغائبين عن هذا التجمع إلى ستة، بعد الانسحابين الأولين أمس الأحد، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف".

وأوضحت الهيئة الفيديرالية، أن "مهاجم اتحاد الجزائر، أسامة درفلو والمدافعين محمد خثير-زيتي ( وفاق سطيف)، عبد القادر بدران ( وفاق سطيف) ورشيد أحمد بوهنة ( مولودية الجزائر)، خضعوا لفحوصات طبية صباح اليوم الإثنين، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى وتأكدت إصابتهم على التوالي، وسيغيبون بالتالي عن بقية التربص".

ويعاني درفلو وخثير- زيتي ، من اصابتين عضليتين، بينما يشكو بوهنة على مستوى الرجل، في حين يشتكي بدران من التهاب في الركبة، حسب نفس المصدر، الذي أضاف أن مدافع شباب قسنطينة سيد علي العمري الذي أعلن انسحابه منذ اليوم الأول من التربص،" فضل العلاج بسيدي موسى."

من جهته، صانع العاب وفاق سطيف،عبد المؤمن جابو، سبق له الإعلان أمس الأحد عن انسحابه، وفضل التوجه الى مدينة سطيف لمواصلة العلاج بناديه.

وهكذا، يرتفع عدد الغيابات إلى ستة وبقي فقط 15 عنصرا، تحت تصرف الناخب الوطني رابح ماجر، الذي وجه الدعوة في البداية إلى 21 لاعبا.

وبالرغم من هذه الغيابات الكثيرة، عبر ماجر عن " رضاه" "للمعنويات المرتفعة للاعبين "، رغم الارهاق الذي أصابهم خلال مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى التى أسدل الستار عليها يوم السبت الفارط.

ويعتبر المدرب الوطني هذا التربص، بمثابة الحملة الأولى لعملية التنقيب عن لاعبين جدد باستطاعتهم دعم صفوف المنتخب الوطني من اليوم وحتى إنطلاق تصفيات كأس أمم إفريقيا في سبتمبر-2018 .

وصرح صاحب الكعب الذهبي في ميكروفون "الفاف": " في شهر يناير سنحاول برمجة مباريات تحضيرية، أمام منتخبات إفريقية محلية، تحضر هي الأخرى لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، مادام أنهم سيكونون المنافسين الوحيدين الذين يمكننا مواجهتهم خارج تواريخ "الفيفا".

اللاعبون الحاضرون في التربص:

حارسا المرمى: فوزي شاوشي ( مولودية الجزائر) وعبد القادر صالحي ( شباب بلوزداد)

مدافعون: مختار بن موسى ( اتحاد الجزائر)، فاروق شافعي ( اتحاد الجزائر)، إسلام عروس (نادي بارادو)، محمد وليد بن شريفة (شباب قسنطينة) وأيوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر).

وسط الميدان: محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر)، عبد الرؤوف بن غيت (اتحاد الجزائر)، سليم بو خنشوش (شيبية القبائل)، فريد الملالي (نادي بارادو)، سيد علي لكروم ( شباب بلوزداد) و عبد النور بلخير (شباب قسنطينة).