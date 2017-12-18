أمضى المدرب الجزائري خير الدين مضوي على عقد يمتد لموسمين مع النجم الساحلي التونسي قادما من وفاق سطيف، حسب ما أعلنه النادي الذي ينشط في بطولة تونس للقسم الأول في كرة القدم اليوم الإثنين.

وعقدت الهيئة المديرة للنجم الساحلي اليوم الإثنين ندوة صحفية بقاعة الندوات بالملعب الأولمبي بسوسة لتقديم المدرب الجديد للفريق و ذلك بحضور الأخير ورئيس فرع كرة القدم مهدي العجيمي و الكاتب العام للفريق عادل غيث.

وأكد مضوي خلال الندوة أن تدريب النجم الساحلي "يعتبر بمثابة تحدي بالنسبة له بما أنه يعد من أكبر الفرق في إفريقيا" حيث سيسعى جاهدا للخروج بالفريق من الفترة الصعبة التي يمر بها "وهو الأمر الذي لن يكون سهلا و يحتاج إلى بعض التضحيات".

وأضاف المدرب السابق لوفاق سطيف أنه قد عاين الفريق خلال المقابلة التي جمعته يوم أمس الأحد بالنادي الإفريقي و سيجلس في الأيام القادمة إلى الهيئة والإطار الفني الذي سيساعده لوضع البرنامج الخاص بالفريق وإيجاد الحلول الكفيلة بقيادة النادي إلى بر الأمان.

يذكر ان النجم الساحلي يحتل المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 20 نقطة بفارق 12 نقطة عن الرائد الترجي الرياضي التونسي بعد الجولة الـ13 من المنافسة.