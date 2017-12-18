سينحصر التنافس على لقب احسن لاعب إفريقي لسنة 2017 ، بين كل من المصري محمد صلاح والغابوني بيير- إيميريك أوباميانغ والسنغالي ساديو ماني، حسبما أعلنت عنه اليوم الإثنين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عبر حسابها على "تويتر" .

وأوضح نفس المصدر، أنّ هذه الأسماء الثلاثة المرّشحة لنيل اللقب، قد تم الإعلان عنها من قبل المدافع الغاني الدولي السابق لمنتخب غانا ونادي بايرن ميونيخ ، صامويل كوفور، خلال مراسم احتفالية بأكرا عاصمة غانا، بحضور رئيس الكونفدرالية الإفريقية للعبة أحمد أحمد .

وبهذا، يغيب اسم الدولي الجزائري ياسين براهيمي الذي كان ضمن القائمة الموّسعة المقترحة لنيل لقب أحسن لاعب إفريقي عن القائمة النهائية التي تمّ اختيارها خلال عملية التصويت التي شارك فيها مدربون وفنيون والجمعيات الوطنية وأعضاء من مجموعة المحللين الأحرار في وسائل الإعلام المختلفة .

وتجدر الإشارة إلى أنّه لأول مرّة في هذه العملية، يتمّ السماح لقادة المنتخبات الإفريقية (ذكور) والجمعيات الوطنية من المشاركة في عملية التصويت، علما انّ خليفة الجزائري رياض محرز على العرش الكروي الإفريقي سيتمّ التعرف عليه يوم 4 جانفي المقبل خلال حفل تسليم الجوائز المقرر باكرا عاصمة غانا.

وجاءت القوائم المرشحة على النحو التالي :

--أفضل لاعب في العام:

- محمد صلاح (مصر/ لاعب ليفربول)

- بيير- إميريك أوباميانغ(الغابون /لاعب دورتموند)

- ساديو ماني ( السنغال / ليفربول )

-- أفضل لاعبة في العام:

- أسيسات أوشوالا (نيجيريا/ ديالان كانجيا)

- كريستينا كجاتلانا(جنوب إفريقيا/ نادي لادييز)

- غابرييل عبودي أونجويني (الكاميرون /نادي سيسكا موسكو).

-- أفضل لاعب شاب في العام:

- كريبين دياتا (السنغال)

- وباتسون داكا (زامبيا)

- سلام جيدو (مالي)

--- أفضل مدرب في العام:

- هيكتور كوبر (نيجيريا)

- غيرونت روهر( مصر)

- حسين عموتة (الوداد البيضاوي المغربي )

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-- أفضل ناد في العام:

-- نادي الأهلي (مصر)

-- نادي مازيمبي (جمهوية الكونغو الديمقراطية)

-- الوداد البيضاوي (المغرب)

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أفضل منتخب سيدات في العام:

-- غانا تحت 20 عاما

-- نيجيريا تحت 20 عاما

-- جنوب إفريقيا.