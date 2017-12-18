عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، يوم الأحد بمقر الوزارة لقاء مع ممثلي طلبة الإقامة في العلوم الطبية حيث تم التطرق فيه إلى الانشغالات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والمدوّنة في لائحة المطالب الوطنية المقدمة من طرف ممثلي هذه الفئة والتي تدخل ضمن صلاحيات واهتمامات القطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الذي جرى في جو سادته "روح المسؤولية"، كان فرصة للوزير وطاقمه للرد على هذه الانشغالات والتجاوب معها واقتراح آليات للتكفل بها على المستوى المركزي وعلى مستوى الكليات المعنية.

وبالمناسبة، اقترحت الوزارة على ممثلي الطلبة تعيين فوج عمل من أجل التواصل معها.