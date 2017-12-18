صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الإثنين بقالمة بأن كشوف نقاط التلاميذ سيتم إرسالها إلى أوليائهم عبر الرسائل النصية القصيرة (أس أم أس) "بداية من الثلاثي الثاني للموسم الدراسي 2017-2018".

وأوضحت بن غبريط بثانوية محمود بن محمود وسط المدينة خلال تفقدها لأشغال الورشات الأربعة الخاصة بالندوة الجهوية لولايات الشرق حول التكوين والتسيير التي تعقد يومي 18 و19 من الشهر الجاري بأنه كان من المفروض أن يشرع في إرسال كشوف النقاط عبر (أس أم أس) بداية من الثلاثي الأول لهذا الموسم لكن التحضيرات "لم تكن كافية لذلك".

وأضافت وزيرة التربية الوطنية بأن هذا الإجراء يدخل في سياق عملية الرقمنة التي شرع فيها القطاع منذ أكثر من سنة مبرزة بأن كل الإطارات العاملة في هذا المجال مجندة للقيام بتحيين كل المعطيات والقيام بالإجراءات اللازمة لنجاح الرقمنة التي تعتبر"التحدي الأول للقطاع في الفترة الحالية".