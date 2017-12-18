كشف مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حافظ حمو عن تزويد مراكز مكافحة السرطان والمستشفيات قريبا بأدوية مبتكرة لعلاج السرطان والتخفيف من الألم لدى المصابين بهذا الداء يتم إدخالها لأول مرة للجزائر.

وأوضح الدكتور حافظ في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوزارة سجلت أكثر من 20 دواء مبتكرا لعلاج السرطان 2 منها سيتم إدراجها قريبا و3 أخرى بصدد استكمال الملف بالإضافة إلى أكثر من 10 أدوية أخرى للتكفل بالألم سيستفيد منها المرضى قريبا.

وأكد في هذا الإطار أن كل هذه الأدوية ستتكفل باستيرادها الصيدلية المركزية للمستشفيات والتي ستوزعها بدورها على مراكز مكافحة السرطان والمصالح الاستشفائية التي تتكفل بهذا المرض عبر القطر.

ويوجه هذا النوع من الأدوية غير المسجل في قائمة الأدوية المستوردة بعد -حسب ذات المسؤول- خصيصا إلى المصابين الذين لم تستجب حالتهم الصحية للأدوية التقليدية كما ستقدم هذه الأنواع الجديدة للتخفيف من الألم لدى المرضى الذين يعانون من هذا الداء الخبيث.

وذكر مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بالوزارة أن قرار استيراد هذه الأدوية المبتكرة التي "لم تدخل بعد في إطار قائمة الأدوية المسجلة" جاء في إطار إجماع طبي بين الفاعلين في هذا الإختصاص، كما أنه يبرز -كما أضاف- "إهتمام الدولة بتحسين نوعية العلاج" الموجه للمرضى مهما كان ثمنه.

للإشارة تسجل الجزائر سنويا استنادا إلى تقديرات السجل الوطني للسرطان للمعهد الوطني للصحة العمومية لسنة 2015 حوالي 45 ألف حالة جديدة من شتى أنواع هذا الداء حيث يأتي في مقدمتها سرطان الثدي لدى النساء وسرطان الرئة للرجال وسرطان الجهاز الهضمي والقولون والمستقيم لدى الجنسين.