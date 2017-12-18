قالت مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز اليوم الإثنين إنها اتفقت مع شركة سوناطراك على تقوية شراكتهما في مجال الطاقة المتجددة بالجزائر.

وقالت إيني في بيان إنها وقعت مذكرة تفاهم مع سوناطراك تهدف إلى التحديد الدقيق لمناطق بمواقع إنتاج سوناطراك حيث يمكن بناء محطات للطاقة الشمسية.

ووقع المذكرة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني وعبد المؤمن ولد قدور رئيس مجلس إدارة سوناطراك ومديرها العام.

ونقلت إيني عن ولد قدور قوله إن سوناطراك تريد أيضا تعزيز شراكتها مع إيني في قطاعات المنبع والبتروكيماويات والأبحاث والتطوير والتسويق، وقال ”نرحب بجميع مقترحات التعاون“.

وتنتج إيني حاليا نحو 100 ألف برميل يوميا من النفط في الجزائر.