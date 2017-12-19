وقع أكثر من 300 عالم إسلامي، أمس الإثنين، على "ميثاق علماء الأمة"، بهدف وضع حد لموجة التطبيع المتزايدة مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول التركية، بمشاركة علماء الأمة الإسلامية، من 36 هيئة واتحادا ومؤسسة سنية حول العالم.

ويهدف المؤتمر إلى الإعلان عن "ميثاق علماء الأمة" في مواجهة خطر التطبيع، ويقضي "شرعا" بتحريم التطبيع مع الكيان، لما يشكله من مخاطر على القضية الفلسطينية ومشروع المقاومة.

وتضمن الميثاق 44 بندا، وشمل أقساما هي: "الكيان الصهيوني وحكمه الشرعي والقانوني"، و"التطبيع ومهمة الحاكم"، و"مبادئ في مقاومة التطبيع"، و"مقاصد في مقاومة التطبيع"، و"مفاسد التطبيع ومخاطره".

وجاء فيه أن: "التطبيع مع الكيان حرام شرعا لمناقضته مقتضيات الإيمان ولوازمه، والقائمة على الولاء للمؤمنين ووجوب نصرتهم".