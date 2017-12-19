قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر في تصريح صحفي، أمس الإثنين، أنه سيتم قريبا التدشين الرسمي لمصنع الحديد والصلب بمنطقة بلارة بولاية جيجل وهو مشروع شراكة بين البلدين.

ودعا الوزير إلي تطوير الشراكة الثنائية في قطاعي الزراعة والسياحة و طالب رجال الأعمال من كلا البلدين إلى المساهمة في دعم التعاون والشراكة بينهما.

وأشار وزير الخارجية القطري إلي إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي بين دولة قطر والجزائر ودول أخرى خصوصا من قارة إفريقيا و شدد على ضرورة الاستفادة بما تزخر به الجزائر من خبرات في مجالات كثيرة في هذه القارة.