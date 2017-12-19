أصيب، فجر أمس الاثنين، شخصان يبلغان من العمر 25 و30 سنة بجروح أثناء نشوب حريق بصيدلية ببلدية الدشمية 50 كلم جنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب ما علمته "الخبر"، فإن الشابين اقتحما الصيدلية في حدود الواحدة من فجر أمس، بغرض السرقة، غير أن حريقا شب عند محاولتهما قطع الوصلات الكهربائية ، لتلتهم النيران كل محتويات المحل.

وأصيب الشابان بحروق، فنقلا على إثر ذلك إلى مستشفى سور الغزلان، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف ملابسات الواقعة.