رفضت عدد من دول العالم، أمس الإثنين، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار طرحته مصر للتصويت في مجلس الأمن الدولي لرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تتأسف لاستخدام أمريكا "الفيتو" ضد قرار يدعو إلى سحب إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت الخارجية التركية في بيان لها "وقوف الولايات المتحدة وحيدة في هذا التصويت هو علامة واضحة على عدم مشروعية قرارها بشأن القدس"، وعلى أن واشنطن فقدت موضوعيتها.

و أتفق رجب طيب أردوغان ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على ضرورة تجنب أي توتر جديد قد يعرض للخطر عملية السلام .

و أعربت كل من مصر و لبنان عن أسفها لعرقلة واشنطن اعتماد مشروع بمجلس الأمن بشأن القدس، مشيدا في الوقت ذاته بتصويت 14 دولة عضوا بالمجلس لصالحه

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية المصرية أن مشروع القرار جاء "استجابة لضمير المجتمع الدولي الذي عبّر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل".