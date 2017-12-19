أكد فيصل وارث المدير العام لوكالة إنجاز وتسيير المشاريع الثقافية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بأن بعثة من وزارة الثقافة ستتنقل اليوم إلى ولاية سطيف لحصر حجم الخسائرالتي لحقت بالتحفة الفنية لعين الفوارة .

وأضاف فيصل وارث أن هذه البعثة ستدرس إمكانية ترميم التمثال أو تتخذ قرار إنجاز نسخة طبق الأصل منه حفاظا على هذا الموروث الثقافي الذي يرمز للمنطقة والذي ساهم في تمتين النسيج الاجتماعي ما يفسر رفض سكان ولاية سطيف الاعتداء عليه .