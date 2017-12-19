التقى وزير الخارجية عبد القادر مساهل ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بتونس، على هامش الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر-مصر-تونس) حول ليبيا، بحضور سفير و قناصل الجزائر.

و ذكر مساهل خلال اللقاء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و الذي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في 7 ديسمبر الماضي بباريس .

ويتعلق الأمر باستفادة شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وإمكانية استفادة أعضاء الجالية من برامج الترقية العقارية وخاصة من برامج السكن الترقوي العمومي و كذا الاستثمار في الجزائر.

حيث وجه مساهل تعليمات إلى رؤساء المراكز القنصلية من أجل التواصل مع الجالية الوطنية بغية تفهم انشغالاتها الحقيقية و من ثم معالجتها بطريقة فعالة و سريعة، و ركز بالخصوص على الوثائق و الإجراءات الإدارية التي يتم الحصول عليها عن بعد .

وقد اعرب ممثلو الجالية الوطنية في تونس للوزير "عن شكرهم لإجراء هذا اللقاء و تحادثوا معه حول العديد من المواضيع للاستثمار في الجزائر الذي أصبح اليوم مفتوحا لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج".