مساهل يلتقي ممثلين عن الجالية الوطنية

أخبار الوطن
19 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/ وكالات
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التقى وزير الخارجية عبد القادر مساهل ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بتونس، على هامش الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر-مصر-تونس) حول ليبيا، بحضور سفير و قناصل الجزائر.

و ذكر مساهل خلال اللقاء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و الذي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في 7 ديسمبر الماضي بباريس .

ويتعلق الأمر باستفادة شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وإمكانية استفادة أعضاء الجالية من برامج الترقية العقارية وخاصة من برامج  السكن الترقوي العمومي و كذا الاستثمار في الجزائر.

حيث وجه مساهل تعليمات إلى رؤساء المراكز القنصلية من أجل  التواصل مع  الجالية الوطنية بغية تفهم انشغالاتها الحقيقية و من ثم  معالجتها بطريقة  فعالة و سريعة، و ركز بالخصوص على الوثائق و الإجراءات الإدارية التي  يتم الحصول عليها عن بعد .

وقد اعرب ممثلو الجالية الوطنية  في تونس للوزير "عن شكرهم لإجراء هذا  اللقاء و تحادثوا معه حول العديد  من المواضيع للاستثمار في الجزائر الذي أصبح اليوم مفتوحا لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج".

 

 

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