حجزت عناصر الفرق الإقليمية للدرك الوطني بمدينة بريكة ولاية باتنة ، الأسبوع الماضي، 75 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج، كانت بحوزة شخص تم تعقبه عدة أيام.

تم توقيف المشتبه به البالغ من العمر 26 سنة، و صرح بوجود خمسة أشخاص آخرين و تم أيضا توقيفهم و استرجاع مسدس تقليدي الصنع خلال تفتيش سكن أحدهم .

وتمت إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة، حيت تم إيداع 3 منهم الحبس ووضع أتنين تحت الرقابة القضائية .

أما السادس المتورط في حمل سلاح دون رخصة فأحيل على جلسة المثول الفوري وسلم له استدعاء مباشر لحضور جلسة النطق بالحكم يوم 24 ديسمبر الجاري.