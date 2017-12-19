حجز 75 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج

مجتمع
19 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/ وكالات
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حجزت عناصر الفرق الإقليمية للدرك الوطني بمدينة بريكة ولاية باتنة ، الأسبوع الماضي، 75 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج،  كانت بحوزة شخص تم تعقبه عدة أيام.

تم توقيف المشتبه به البالغ من العمر 26 سنة، و صرح بوجود خمسة أشخاص آخرين و تم أيضا توقيفهم و استرجاع مسدس تقليدي الصنع خلال تفتيش سكن أحدهم .

وتمت  إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة، حيت تم إيداع 3 منهم الحبس ووضع أتنين تحت الرقابة القضائية .

أما السادس المتورط   في حمل سلاح دون رخصة فأحيل على جلسة المثول  الفوري وسلم له استدعاء مباشر لحضور جلسة النطق بالحكم يوم 24 ديسمبر الجاري.

 

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