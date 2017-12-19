لليوم الثالث على التوالي امتنع تلاميذ ثانوية عموري محمد الجديدة ببلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان، والبالغ عددهم 167 تلميذا ، عن الدخول لقاعات الدراسة لانعدام التدفئة.

يأتي هذا رغم حضور رئيس الدائرة وموظفي مصلحة سونالغاز الذين وعدوا بإنهاء المشكل في اليوم الأول من الإضراب الذي شنه التلاميذ.

وقد تمت محاولة إصلاح الخلل في بعض أجهزة التدفئة، لكن دون جدوى.

وحجرات الدرس بهذه الثانوية شبيهة بغرف التبريد بسبب البرد الشديد في المنطقة، علما أن الثانوية بُنيت في أعالي مدينة سيدي أمحمد بن علي.

وفي المقابل صرح بعض التلاميذ لـ "الخبر"أنهم لن يدخلوا الأقسام إلا إذا أشتغل الغاز،وأشعلت أجهزة التدفئة.