خرج الأساتذة و المعلمون المنخرطون في نقابة "الكنابيست" بولاية تيزي وزو ، اليوم الثلاثاء، في مسيرة سلمية حاشدة لتجديد مطلبهم المتمثل في رحيل مسؤولي مصلحتين بمديرية التربية.



و انطلقت هذه المسيرة الاحتجاجية الحاشدة ، التي شارك فيها المئات من المنخرطين في نقابة "الكنابيست" من أساتذة و معلمين ، من مقر مبنى مديرية التربية على الساعة الحادية عشرة، أي بتأخر ساعة عن التوقيت المحدد لها، و قد يكون بسبب انتظار المنظمين وصول زملائهم القادمين من البلديات النائية للولاية.

و ساروا في شكل مربعات منظمة باتجاه مقر مبنى الولاية مرورا بالشوارع الرئيسية للمدينة منها شارع الإخوة بلحوسين و شارع هواري بومدين .

ورفع المشاركون في هذه المسيرة الاحتجاجية شعارات ولافتات كتب على إحداها " اليوم 19 ديسمبر 2017 درس اليوم : الكرامة" و على أخرى " الكرامة خط أحمر " كرامتي هي حياتي" .

هذه المسيرة تأتي بعد إضراب شنه المنخرطون في نقابة "الكنابيست" منذ شهر للمطالبة برحيل رئيسي مصلحتين بمديرية التربية باعتبارهما لم يصونا كرامة معلمة متربصة تعرضت حسبهم لاعتداء جسدي من قبل شرطية بداخل مكتب مصلحة الموظفين .

وخلف هذا الإضراب الذي يدخل شهره الثاني استياء وسط الأولياء المتخوفين على مصير أبنائهم لاسيما المقبلين منهم على اجتياز شهادة البكالوريا و الذين يحملون كل من الإدارة و النقابة مسؤولية هذه الوضعية التي لا تطاق .

يُشار إلى أن المسيرة عرفت مشاركة نقابي "الكنابيست"، الذين قدموا من خمس ولايات لمؤازرة زملائهم بتيزي وزو ، وهي البليدة ، بومرداس ، بجاية ، البويرة و الجزائر العاصمة.