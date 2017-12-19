كشف محمد الصالح بوزريبة مدير الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة ،اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات الطبعة التاسعة للأبواب المفتوحة في الوسط المدرسي حول اقتصاد الطاقة،أن الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد الطاقة تحضر لإطلاق برنامج وطني يقضي بإنجاز نحو أربعة آلاف وحدة سكنية بمواد و تقنيات تسمح من اقتصاد الطاقة، مشيرا إلى أنه لم يحدد إلى الآن الولايات المعنية بهذا البرنامج.

و أضاف بوزريبة أن الوكالة سبق لها أن طبقت تقنيات العزل الحراري التي تتيح اقتصاد الطاقة على مستوى 600 وحدة سكنية موزعة عبر 11 ولاية على غرار البليدة و الجلفة و الجزائر العاصمة حيث تعمل في الوقت الراهن على تقييم حجم الطاقة المقتصدة.

وفي هذا السياق أكد المسؤول على أهمية الاتجاه مستقبلا نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة التي أضحت أمرا حتميا في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم فضلا عن انعكاساتها على الجانب الصحي و النفسي للفرد حيث تساهم تقنية العزل الحراري في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة و لمدة طويلة مما يؤدي إلى التقليل من استخدام أجهزة التكييف لفترة طويلة إلى جانب منع دخول الأصوات الخارجية.