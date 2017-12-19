درست ،اليوم الثلاثاء،لجنة مكونة من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية مشروع دليل يخص تسهيل تنقل الأشخاص

المعاقين للمواقع التي يصعب عليهم الوصول إليها، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير المتعلقة بهذا الموضوع بالإضافة إلى عرض المبادئ الرئيسية كضمان تهيئة سهلة الوصول تشمل ممرات الراجلين والطرقات والإشارات الضوئية والمصاعد..إلخ.

كما اقترحت اللجنة هذا المشروع على متخصصين وخبراء قصد إثرائه داعين إلى تنظيم يومين دراسيين بمشاركة خبراء الأول هدفه دراسة وإثراء الدليل المقترح من وزارة السكن، والثاني ينظم على مستوى المعهد الجزائري للتقييس بغية تقديم توضيحات أكثر حول المعايير الدولية كتسهيل وصول الأشخاص المعوقين، إلى جانب برمجة جلسات تقنية إضافية.