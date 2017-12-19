أكد باحثون أن نمط الحياة أو العمل المكتبي الذي يتطلب فترات طويلة من الجلوس أمام الحاسوب أو أي أجهزة أخرى لا يسبب السمنة ولا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة (أوتاغو) النيوزيلندية بأن الجلوس لمدة خمس سنوات يزيد من محيط الخصر بنسبة 0.02 ميليمتر فقط وهذا يعني أن الجلوس لفترات طويلة لن يلعب دورا كبيرا في زيادة ملحوظة في الوزن عمليا.

ويقول باحثو الدراسة إن الضرر الأكبر في زيادة الوزن وظهور الأمراض القلبية يأتي من سوء التغذية والأطعمة الدهنية الدسمة.

و يذكر أن هذه ليست الدراسة الأولى من نوعها التي تثبت بطلان النظرية التي تقول إن الجلوس الطويل يؤدي للسمنة أو أمراض القلب فمنذ فترة قريبة قام علماء أمريكيون بتجربة شارك فيها حوالي 5000 متطوع أثبتوا من خلالها أن نمط الحياة الثابت ليس له أي تأثير على تطور الأمراض لدى المتطوعين ولا يؤدي إلى وفيات.