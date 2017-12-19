التصويت علي بروتوكول العلاج في فرنسا

أخبار الوطن
19 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/ وكالات
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صوتت الجمعية الفرنسية سهرة أمس الإثنين على  مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين 

فرنسا و الجزائر حول الضمان الاجتماعي المؤرخ في 1 أكتوبر 1980 و الرامي إلي  استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا.

و تم التوقيع على النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا و المعوزين غير  المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر

و يهدف هذا النص إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات  الاستشفائية الفرنسية  لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد.

و يذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية وقع عليه  يوم 10 ابريل 2016 إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات  الفرنسية قصد السماح بـ " تفادي المنازعات المالية".

 

 

 

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