التصويت علي بروتوكول العلاج في فرنسا
أخبار الوطن
19 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/ وكالات
صوتت الجمعية الفرنسية سهرة أمس الإثنين على مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين
فرنسا و الجزائر حول الضمان الاجتماعي المؤرخ في 1 أكتوبر 1980 و الرامي إلي استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا.
و تم التوقيع على النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا و المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر
و يهدف هذا النص إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد.
و يذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية وقع عليه يوم 10 ابريل 2016 إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بـ " تفادي المنازعات المالية".