صوتت الجمعية الفرنسية سهرة أمس الإثنين على مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين

فرنسا و الجزائر حول الضمان الاجتماعي المؤرخ في 1 أكتوبر 1980 و الرامي إلي استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا.

و تم التوقيع على النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا و المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر

و يهدف هذا النص إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد.

و يذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية وقع عليه يوم 10 ابريل 2016 إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بـ " تفادي المنازعات المالية".