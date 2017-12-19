بلغت نسبة البطالة 11.7 بالمائة في سبتمبر 2017 مقابل 12.3 بالمائة في أفريل 2017، حسب ما علم لدى المركز الوطني للإحصائيات.

أما فيما يخص عدد البطالين، فبلغ 1.44 مليون بطال في سبتمبر 2017 (مقابل 1.508 مليون بطال في أفريل الماضي.

وبلغ معدل البطالة 9.4 بالمائة لدى الرجال و 20.7 بالمائة لدى النساء في حين لوحظت فروق هامة في نسبة البطالة حسب العمر ومستوى التكوين والشهادة المحصل عليها.

وقدر معدل البطالة لدى الشباب ما بين 16 و 24 سنة بـ 28.3 بالمائة مقابل 29.7 بالمائة في أفريل 2017 بتراجع بلغ 1.4 نقطة.

من جهة أخرى كشف توزع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها وجود 692.000 بطال لا يملكون شهادة أي حوالي نصف العدد الإجمالي للبطالين (48 بالمائة).

وبلغت نسبة الحاصلين على شهادة من التكوين المهني 26.2 بالمائة فيما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة في التعليم العالي نسبة 25.8 بالمائة.

وفي المتوسط، تم إحصاء ستة بطالين من عشرة كبطالين على المدى الطويل أي ما يمثل 60 بالمائة وهم بطالون يبحثون عن العمل منذ سنة أو أكثر.

ويعد بطالا كل شخص دون عمل يتراوح عمره بين 16 و 59 سنة و يصرح باستعداده للعمل مع إتباع الخطوات المعتمدة في البحث عن العمل خلال فترة محددة.

لكن وعلى امتداد سنة ارتفع معدل البطالة مقارنة بسبتمبر 2016 أين بلغ 10.5 بالمائة.