تقدم نادي أتليتيكو مدريد الإسباني بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد نادي برشلونة بسبب سعي الأخير للتعاقد مع نجم "الروخيبلانكوس"، الفرنسي أنطوان غريزمان، من خلال اتصالات مع المقربين من اللاعب، حسبما ذكرته اليوم الثلاثاء صحيفة "ماركا" الإٍسبانية.

وكتبت الصحيفة في إحدى مقالاتها تقول: " غريزمان كان قد جدد عقده مع أتليتيكو مدريد حتى يونيو 2022، مشيرة إلى أن أحد العوامل التي يشكو الأتليتيكو من أجلها هو أن مثل هذه المحاولات من جانب برشلونة تهدد نزاهة المنافسة المحلية".

وعلى الرغم من تصدر برشلونة جدول ترتيب فرق البطولة الإسبانية واحتلال أتليتيكو مدريد المركز الثاني حتى الآن هذا الموسم بفارق 6 نقاط بين الفريقين، إلا أن النادي المدريدي خلص إلى أن الاتصال مع نجمهم يبدو حيلة واضحة من أجل زعزعة استقرار جهودهم للاقتراب من النادي الكتالوني في مقدمة الجدول.

ويذكر أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" كانت قد كشفت أول أمس الأحد عن بدأ نادي برشلونة في تحركاته الفعلية من أجل ضم هداف الأتلتيكو أنطوان غريزمان ليكون الصفقة الكبيرة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحفية أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قد بدأ التجهيز لضم الفرنسي أنطوان غريزمان نهاية الموسم الحالي، موضحة أنه التقى أسرة الدولي الفرنسي "شقيقته ووالديه" في أحد مطاعم مدينة برشلونة لمناقشة الصفقة المحتملة والتي ستكون أولوية بالنسبة للنادي الكتالوني قبل الموسم المقبل 2018-2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ترى في صفقة غريزمان فرصة ذهبية حيث يقدر الشرط الجزائي في عقده بـ 100 مليون أورو، وهو مبلغ معقول من وجهة نظر" البلوغرانا" بالمقارنة بالسعر الخرافي الذي طلبته بوروسيا دورتموند لبيع عثمان ديمبلي، أو الذي يطلبه حاليا ليفربول للتخلي عن فيليب كوتينيو.