نفى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أي علاقة لحزبه بـ"التفو" الذي رفعته جماهير نادي جمعية عين مليلة وصنع الحدث مؤخرا.

وقال مقري في تصريحات صحفية أن هذه المواقف والتصرفات شعبية لاعلاقة لها لا بالحكومة ولا بالأحزاب الجزائرية.

وأضاف مقري إن "التيفو" هو مظهر من مظاهر تفاعل الشعوب العربية مع قضاياها ومقدساتها.

وكان "تيفو" لأنصار جمعية عين مليلة قد صنع الحدث مؤخرا وطنيا وعالميا وأثار استياء سعوديا كبيرا، بعدما تضمن صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وإلى جوارهما صورة للمسجد الأقصى، مرفوقة بعبارة "وجهان لعملة واحدة" باللغة الإنجليزية.

وكان الصحفي الجزائري أنور مالك قد اتهم جهة تابعة لحركة "حمس" بالوقوف وراء هذا "التيفو".