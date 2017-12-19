أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا "جاهز" وسيتم عرضه على الحكومة في "الوقت المناسب".

وأوضحت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش محاضرة قدمتها أمام طلبة المدرسة العليا للإدارة أنه تم "الانتهاء من إعداد مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا وننتظر الوقت المناسب لإحالته على الحكومة للنقاش".

وأضافت أن المقترحات التي تضمنها هذا المشروع تم تحضيرها مع مختلف الهيئات المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات وأولياء التلاميذ.

وتم خلال النقاش، تضيف الوزيرة، التطرق لمختلف جوانب امتحان البكالوريا من مواد مختلف الشعب وكذا المواد المسماة مكملة وأنواع الاختبارات وعدد أيام الامتحان وعدد الاختبارات في اليوم الواحد، وطريقة التصحيح والتنقيط، وتصميم وإنجاز مواضيع الامتحان، ومكانة المراقبة المستمرة وتثمينها، ونظام الترجيح (المعامل) ومبدأ التدرج في تنفيذ عملية الإصلاح.