أفادت خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ مصالحها للفرقة الإقليمية للدرك ببلدية عين بن بيضاء شرقي الولاية ، تمكنت من حجز أسلحة نارية وتوقيف 03 شبان تتراوح أعمارهم بين 28 و 38 سنة في هذه القضية .

وقالت المصادر نفسها، أن الأسلحة المحجوزة تتمثل في بندقية صيد ذات ماسورتين متوازيتين من صنع تقليدي، مسدس مجهول الصنع، عيار 16 ملم . سلاح أبيض (سكين من نوع أوبينال 12)، مضيفة بأنّها عثرت عليها بحوزة المسمى (ش.م.ط)، الذي كان بصدد عرضها للبيع ، على المسمّيين (ب.ع) و(م.ف) ببلدية عين بن بيضاء شمال شرقي الولاية.

وقد قدم المشتبه فيهم أمام محكمة بوشڨوف عن جناية "المتاجرة في الأسلحة"، حيث أودع المشتبه فيه الرئيسي "ش.م.ط" المؤسسة العقابية بڨالمة، فيما وضع الثاني "م.ف" تحت الرقابة القضائية، بينما أطلق سراح المشتبه فيه الثالث.