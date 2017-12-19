كشفت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن الدولي الجزائري ومدافع نادي نابولي الإيطالي الحالي، فوزي غولام، قد يتنقل إلى البطولة الإنجليزية وتحديدا إلى نادي مانشستر سيتي، متصدر "البريمرليغ" على الرغم من تجديد اللاعب لعقده مع الفريق قبل أسبوعين مدته أربع سنوات بالإضافة إلى الرفع من راتبه السنوي.

واستنادا لما ذكرته الصحيفة، يأتي ذلك بالنظر إلى رغبة النادي الإنجليزي في ضم اللاعب الجزائري "بغية تعزيز الرواق الأيسر سيما بعد تعرض الظهير الفرنسي بن يامين ميندي لإصابة في الرباط الصليبي".

وحسب المصدر، فإن إدارة "السيتي" أبدت استعدادا "لدفع الشرط الجزائي في عقد الظهير الجزائري والمقدر بـ 35 مليون أورو".

كما أشار المصدر إلى العلاقة الجيدة التي تربط الإدارة الإماراتية المالكة لـ"السيتيزان" بوكيل اللاعب الأسبق لسانت ايتيان الفرنسي البرتغالي جورج مينديز.

ومعلوم أن غولام أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة قبل حوالي شهرين حيث يخضع حاليا إلى عملية إعادة التأهيل من أجل العودة سريعا إلى الميادين.