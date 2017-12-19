التمس وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة عنابة، عشية اليوم، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ، في حق 19 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و33 سنة، على خلفية تورطهم في شجار عنيف وقع بين شباب حيين شعبيين في بلدية عنابة، سببه خلاف بسيط بين شابين اثنين حول أحقية كل طرف في إقامة علاقة مع فتاة .

وأسفرت المشادات العنيفة، عن تحطيم ممتلكات خاصة وعامة، وإصابة العديد من المواطنين ، نتيجة استخدام الموقوفين للزجاجات الحارقة"الملوتوف و"الشماريخ"، إضافة إلى استعمالهم السيوف والخناجير لإتمام جريمتهم.

ووصف شهود عيان ممن عايشوا الحدث أن ما وقع شبيه "بمعركة من معارك العصر الجاهلي".

وتوبع الموقوفون بجرم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنحة المشاجرة والتخريب العمدي لملك الغير، إضافة إلى جنحة حمل الأسلحة البيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وتعود وقائع الحادثة، حسب ما ورد في أمر الإحالة على محكمة الجنح، إلى تاريخ 16 و17 أكتوبر الماضي، حينما وقع شجار بسيط بين شخصيين سرعان ما تطور إلى مشادات وعراك عنيفين بين شباب حيين شعبيين بمنطقة وادي الذهب و جبانة اليهود، أسفر عن إصابة العديد من الضحايا المشاركين في العراك وآخرين من المارة .

وحسب روايات بعض الموقوفين، فإن الشجار تطور إلى مشادات عنيفة في حدود الساعة الثامنة ليلا، استمرت إلى غاية صباح اليوم الموالي ، وتجددت ليلا .