قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن إقدام إسرائيل على قتل رجل فلسطيني يجلس على كرسي متحرك خلال احتجاج ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ”غير مفهوم“ بينما قالت إسرائيل إنها لم تستهدف الرجل.



وجاء في بيان للأمير زيد يوم الثلاثاء أن قوات أمن إسرائيلية قتلت إبراهيم أبو ثريا بالرصاص في رأسه قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل يوم الجمعة.



لكن الجيش الإسرائيلي قال إن تحقيقا أجراه الجيش خلص إلى أنه من المستحيل معرفة سبب مقتله وإنه لم توجه إليه أي ذخيرة حية خلال تفريق مظاهرة شابتها أعمال عنف.