انتقدت وزارة الخارجية الصينية بشدة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، داعية واشنطن إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة.



وقالت هوا تشونينغ، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح صحفي إن "أية دولة أو أي تقرير يشوه الحقائق لن يحقق نتيجة"، مضيفة أن بلادها "تحث الولايات المتحدة على وقف التشويه المتعمد للنوايا الاستراتيجية للصين والتخلي عن المفاهيم العتيقة مثل عقلية الحرب الباردة، لأنها بذلك تضر نفسها و الآخرين على حد سواء".



وتابعت: "الصين لن تسعى أبدا إلى تطوير نفسها على حساب مصالح الدول الأخرى"، مضيفة "في الوقت نفسه لن نتخلى عن حقوقنا ومصالحنا الشرعية".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الإثنين عن استراتيجيته للأمن القومي، حيث قال: "نحن أمام أهم ثلاثة مخاطر، جهود الصين وروسيا، والدول المارقة، إيران وكوريا الشمالية، والتنظيمات الإرهابية الدولية، الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الولايات المتحدة".