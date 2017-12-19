وجه، قبل يومين، مدير التربية لولاية إليزي، لمديري المؤسسات التربوية عبر الولاية ومفتشي الإدارة والتعليم الابتدائي، تعليمة تخص العطل المدرسية الفصلية، يذكرهم فيها أن عطلة المديرين والمكلفين بالإدارة ومفتشي التعليم الابتدائي وكل موظفي الإدارة هي 50 يوما فقط، أما فترات الاستراحة فهي مخصصة للتلاميذ. وتأتي هذه التعليمة لضمان التأطير في المؤسسات التربوية خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء لتقديم دروس الدعم للتلاميذ. غير أن اللافت للانتباه في التعليمة أن مدير التربية، ولضمان تطبيق تعليماته، ذكر أنه “لا يسمح للمديرين والموظفين والمفتشين بمغادرة إقليم الولاية إلا بترخيص من مدير التربية شخصيا مهما كانت المبررات، على أن يتحمل كل مخالف لهذه المذكرة تبعات ذلك”.