



اعتبرت جماعة الحوثي أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته اليوم الثلاثاء على الرياض وتم اعتراضه مقدمة لمرحلة جديدة من المواجهة، وأنه رد على استهداف السعودية المتكرر لصنعاء، في حين تعهدت واشنطن ولندن بدعم الرياض.



وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن صاروخ "بركان تو إتش" الباليستي أطلق على قصر اليمامة في الرياض الذي يضم الديوان الملكي ومكتب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك لاستهداف اجتماع موسع للقادة السعوديين.



وفي وقت لاحق مساء الثلاثاء، قالت قناة المسيرة إن هذه الضربة الباليستية تشكل افتتاحا لمرحلة جديدة من المواجهة مع السعودية.



أما زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي فقال إن إطلاق الصاروخ على الرياض هو رد على استهداف السعودية المتكرر لصنعاء، متهما السعودية بالاعتداء على منشآت اليمن الحيوية والاقتصادية.