قال السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح على حسابه الرسمي على تويتر أن الوزير الأول أحمد أويحيى، قدم اعتذار بلاده عن ما بدر من تصرفات غير مسؤولة في إحدى الملاعب برفع صورة مسيئة للملك سلمان بن عبد العزيز.



وقال السفير السعودي إن أويحيى قال أن ما قامت به بعض الجماهير لا ينم عن أخلاق الشعب الجزائري الأصيل، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره.



وكانت بعض جماهير فريق عين مليلة قد رفعت صورة الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويجوارهما صورة للقدس وكتبت عبارة “وجهان لعملة واحدة”.