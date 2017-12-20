هبط سعر عملة "بيتكوين"، اليوم الأربعاء، بنسبة 15 في المائة ليصل سعره إلى 17061 ألف دولار.

وأفاد موقع "CoinMarketCap" بأن العملة قد هبطت بنسبة 15 في المائة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن وصل سعر "بيتكوين" لرقم قياسي يوم الإثنين بلغ 20 ألف دولار.

وتراجع سعر العملة على خلفية تصريحات الحكومة السنغافورية من المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه العملة وغيرها من العملات المشفرة.

وذكر الخبراء بأن العملات المشفرة ليست مرخصة قانونيا، ولا تدعمها الحكومة أو أي أصول أخرى.

و يعود السبب، إلى ارتفاع قيمة البيتكوين في سنغافورة في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة سوق شعبيتها في سوق المضاربات.

من جهته قال إميل أولدنبورغ وهو رجل أعمال شارك في ندوة حول هذه العملة، بأنه لا يوجد أي آفاق للبيتكوين في المستقبل، كعملة للتداول.