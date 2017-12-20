يدرس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) طلبا من نظيره الكولمبي بإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في الفترة المقبلة بإحدى الدول الأوروبية.

ويرغب المنتخب الكولمبي في الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 جوان إلى 15 جويلية المقبل، بينما ستكون الودية ضمن استعدادات المنتخب الجزائري لاستئناف التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وبينما لم يتم البت في ملاقاة كولومبيا فإن صالح باي عبود، مستشار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اكد خوض الجزائر المواجهة الودية امام منتخبي إيران والبرتغال في مارس وجوان 2018 .

وتلعب كولومبيا ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات بولونيا والسنغال واليابان.