كشفت المندوبية السامية للتخطيط ،وفقا لما أوردته وكالة الإنباء المغربية الرسمية، أمس الثلاثاء، أن المغرب سجل 84 ألف مغترب مقيم على أراضيها سنة 2014 ،أي ما يعادل 0.25 % من مجموع سكان المغرب البالغ عددهم 33.8 مليون نسمة .

وفيما يتعلق بالجنسيات، صرحت المندوبية أن 40% من الأجانب أوروبيون و 41.6% من دول إفريقيا، منهم 64.5% من دول جنوب الصحراء،31.9 % من الدول المغاربية، 15.2% من الدول الأسيوية، منها 82.8 % من الشرق الأوسط و 3.2% ينحدرون من دول أخرى .

وأفادت إحصائيات أن الفرنسيين تقدر نسبتهم ب 25.4% من مجموع الأجانب بالمغرب يليهم السنغاليون 7.2% ،ثم الجزائريون بنسبة 6.8 % والسوريون بنسبة 6.2%.