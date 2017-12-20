وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، هجوم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على باشا عثماني، من خلال إعادة تغريدة وصفت بـ"المسيئة"، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي التركي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد أعاد نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعود لحساب باسم علي العراقي وهو طبيب أسنان عراقي يعيش في ألمانيا.

وتضمنت التغريدة اتهامات للأمير العثماني فخر الدين باشا بسرقة أموال أهل المدينة سنة 1916 ، وخطفهم وترحيلهم إلى الشام وإسطنبول برحلة سُميت "سفر برلك"، وزعم أن الأتراك سرقوا أغلب مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة وإرسالها إلى تركيا.



وعلق إردوغان على هذه الاتهامات قائلا إن "الدولة العثمانية وحلفائها كرسوا حياتهم من أجل الدفاع عن المدينة المنورة وحمايتها".

وأضاف: "نقول لمن يتهموننا ويتهمون أجدادنا: إلزموا حدودكم، فنحن نعلم جيدا كل ما تخططون له".

ووجه حديثه لابن زايد دون ذكر اسمه : "عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب التركي، ولم تعرف إردوغان أيضا، أما أجداد إردوغان فلم تعرفهم أبدا".

وأوضح أن "فخر الدين باشا كان يطعم جنوده من الجراد الذي كان يتواجد آنذاك في المدينة المنورة ليبقى صامدا لحماية المدينة المقدسة، وهذا هو الإيمان وهذه هي العقيدة الصحيحة".

وقال: "من الواضح أن بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من خلال معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم".