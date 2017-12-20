تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، خلال عملية بحث وتمشيط بولاية باتنة، من تدمير مخبأين للإرهابيين يحتويان على مدفعين تقليديي الصنع وقنبلة يدوية ومعدات تفجير ومواد كيميائية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 ديسمبر 2017 خلال عملية بحث وتمشيط بباتنة مخبأين للإرهابيين يحتويان على مدفعين تقليديي الصنع وقنبلة يدوية ومعدات تفجير ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات وصفيحة لتوليد الطاقة الشمسية وألبسة وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني "تسعة قناطير من مادة التبغ بأدرار، و4176 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة".

من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني "42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار".