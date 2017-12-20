تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من توقيف شخص متورط في قضية نصب واحتيال راح ضحيتها ستة تجار مجوهرات، حسبما علم، اليوم الأربعاء، من الهيئة الأمنية.

وأطاحت مصالح الشرطة للأمن الحضري 01 بهذا الشخص البالغ من العمر 37 سنة بناء على تلقي شكاوي من الضحايا مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المتورط الذي كان يعمل في نفس المجال باستغلاله الثقة التي وضعها فيه التجار، بحي "المدينة الجديدة".

وبعد مباشرة التحريات والتحقيقات تم توقيف المتورط في ظرف قياسي على متن سيارة، ضبط بداخلها 209. 1 كلغ من مجوهرات المعدن الأصفر مخبأة في كيس بلاستيكي إلى جانب مبلغ مالي قدر ب 25.000 دج. وسيتم تقديم الموقوف أمام العدالة .