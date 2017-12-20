وقع مجمع سوناطراك مع الشركة النفطية البريطانية بريتيش بتروليوم "بي بي" والنرويجية ستاتويل، اليوم الأربعاء، على تعديل العقد المتعلق باستخراج واستغلال الغاز بعين أميناس، بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار،وذلك بهدف رفع الاحتياطيات الغازية لهذه المنطقة.

وسيتم رفع الاحتياطيات من خلال كمية إضافية تقدر بـ11 مليار متر مكعب من الغاز عن طريق برنامج استثماري إضافي بأكثر من 500 مليون دولار، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وسيسمح هذا البرنامج بالحفاظ على مستوى الإنتاج التجاري لحقل تيقنتورين بعين أميناس إلى ما بعد عام 2035.