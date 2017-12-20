أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن شروعها، بداية من يوم غد الخميس، في اقتطاع التعريفة السنوية لمسك الحسابات البريدية المقدرة بـ200دينار جزائري من أرصدة زبائنها أصحاب الحسابات البريدية الجارية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمؤسسة.

وأوضح ذات المصدر أن تحصيل هذه التعريفة السنوية يأتي "تطبيقا لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 14-299 المؤرخ في 21 أكتوبر2014 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد".