أدانت الجزائر بقوة، اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية على مدينة الرياض الذي استهدف المناطق الآهلة بالسكان، معربة في ذلك عن "تضامنها الكامل" مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.

و صرح بن علي شريف لوكالة الأنباء الجزائرية: "ندين بقوة إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية على مدينة الرياض واستهداف المناطق الآهلة بالسكان".

وأضاف قائلا : "وإذ نجدد شجبنا واستنكارنا لمثل هذه الأعمال التي تهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن مواطنيها وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، فإننا نعرب عن ارتياحنا لعدم وقوع ضحايا أو تسجيل أضرار مادية، كما نعبر في ذات الوقت عن تضامننا الكامل مع حكومة وشعب المملكة السعودية الشقيقة ونجدد نداءنا ودعوتنا للجميع لتفادي التصعيد وانتهاج طريق الحوار والمصالحة".