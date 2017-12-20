عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تزوير واستعمال المزوّر في أوراق نقدية تورط فيها طالب جامعي نصب على شاب آخر بشراء هاتفه النقال ودفع مقابله أوراقا مالية مزورة من فئة 2000 دج ، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لخلية اتصال أمن الولاية.

وأوضح البيان أن القضية عالجتها فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية إثر تقدم شاب لترسيم شكوى مفادها تعرّضه للنصب والاحتيال وذلك بعد تلقيه اتصال من قبل مجهول لغرض شراء هاتفه النقال الذي وضعه للبيع على موقع "وادي كنيس" الإلكتروني بمبلغ مالي قدره (66000) دينار حيث تمّت العملية وتحصل الشاب على المبلغ المالي من فئة (2000) و(1000) دينار ليكتشف بعد ذلك وجود (13) ورقة نقدية من فئة (2000) دينار مزوّرة.

و مع بداية التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه وذلك بتتبع الرقم التسلسلي لهاتفه ليتم بعد ذلك توقيفه حيث تبين أنه طالب جامعي، و بعد إخضاع المشتبه فيه على عملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على الهاتف النقال محل القضية مقرّا في بداية التحقيق معه أنّه اشترى الهاتف من السوق الموازية منذ ثلاثة أشهر بمبلغ مالي قدره (35000) دينار من شخص يجهل هويته لكن بعد مواجهته بالدلائل والمعطيات المتوفرة تراجع عن أقواله مصرحا أنه اشترى الهاتف مع صديقه الذي طلب منه ذلك. وبعد تحديد هوية المشتبه فيه الثاني ومن خلال تنقيطه على مستوى محفوظات الإعلام الآلي تبيّن أنّه غادر التراب الوطني نحو دولة مجاورة.

وأضاف البيان أنه ومع استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.